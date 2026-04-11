Il governatore della regione ha annunciato il via libera all’autonomia differenziata, permettendo così alla Calabria di uscire dal commissariamento sanitario. Questa decisione arriva in un momento in cui le opposizioni chiedono pubblicamente maggiore autonomia e evidenziano una tempistica che suscita sospetti. La scelta di modificare lo status sanitario della regione è stata comunicata ufficialmente, mentre le reazioni politiche si susseguono.

Calabria Dopo 17 anni la regione esce dal regime di “tutela”. Accuse di baratto politico per il governatore forzista, che precisa: «Ho utilizzato questo passaggio per ottenere qualcosa» Calabria Dopo 17 anni la regione esce dal regime di “tutela”. Accuse di baratto politico per il governatore forzista, che precisa: «Ho utilizzato questo passaggio per ottenere qualcosa» Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Occhiuto dice sì all’autonomia e la Calabria esce dal commissariamento sanitario

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Autonomia differenziata, Occhiuto dice Sì alle pre-intese sulla sanità volute dalle Regioni del Nord x.com