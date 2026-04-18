Auto rubata e parabrezza in frantumi | intercettato in A14 e arrestato dopo la fuga

Un uomo è stato fermato e arrestato lungo l'autostrada A14 mentre guidava un'auto rubata con il parabrezza in frantumi e danni visibili. Durante il controllo, l'automobilista ha tentato di allontanarsi ma è stato catturato dalle forze dell'ordine dopo una breve fuga. L'auto presentava evidenti segni di danneggiamento e viaggiava a velocità ridotta.

Viaggiava lungo l'autostrada A14 su un'auto seriamente danneggiata e con il parabrezza distrutto, procedendo a velocità ridotta. Un dettaglio che non è sfuggito a una pattuglia della Polizia Stradale di Forlì, che nei giorni scorsi ha arrestato un uomo di 30 anni con l'ipotesi di reato di furto.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Napoli Barra, auto rubata e fuga all’alt: arrestato un 23enne dopo inseguimentoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Leggi anche: Fuga da film con l’auto rubata. Inseguito e arrestato dalla polizia Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Investe un pedone sulle strisce e poi scappa: pirata della strada preso sul posto di lavoro; Investe un pedone sulle strisce e poi scappa: pirata della strada arcorese preso sul posto di lavoro. Visibilità, resistenza, ma anche sanzioni e rischi assicurativi: ecco perché riparare un vetro scheggiato è così importanteVisibilità, resistenza, ma anche sanzioni e rischi assicurativi: ecco perché riparare un vetro scheggiato è così importante ... motorbox.com Auto rubata in centro a Barletta: serviva a un bimbo disabileRubata l'auto di un bimbo disabile a Barletta, lo sfogo della mamma: dovremo rimandare visite importanti. «La rabbia non è per il furto dell'auto che ci permetteva di far visitare nostro figlio da ... quotidianodipuglia.it Nel pomeriggio parenti e amici daranno l'ultimo saluto al giovane morto a bordo di un'auto rubata - facebook.com facebook