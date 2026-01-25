Fuga da film con l’auto rubata Inseguito e arrestato dalla polizia

Un inseguimento tra le campagne di Empoli ha portato all’arresto di un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine. Dopo aver rubato un’auto, l’uomo ha tentato di sfuggire alla polizia, ma è stato infine catturato. L’intera operazione si è svolta in modo tempestivo, evidenziando l’efficacia delle attività di controllo sul territorio.

Un inseguimento da film che si è concluso con le manette ai polsi. La polizia di Stato di Empoli ha arrestato un uomo di 58 anni, soggetto già noto alle forze dell'ordine, dopo un inseguimento rocambolesco terminato in campagna. L'allarme – da quanto abbiamo appreso – era scattato grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva rintracciato la propria auto, rubata lo scorso settembre, con a bordo due persone. A quel punto la centrale operativa del Commissariato della città ha seguito in tempo reale gli spostamenti del veicolo, permettendo a una pattuglia di intercettarlo in via Magolo. Al momento dell'alt intimato dagli agenti, il conducente vistosi alle strette ha ignorato l'ordine, dando inizio a un inseguimento durato circa mezz'ora nel quale il 58enne ha tentato di seminare la pattuglia per far perdere le proprie tracce.

