Napoli Barra auto rubata e fuga all’alt | arrestato un 23enne dopo inseguimento

Gli agenti della Polizia a Napoli Barra hanno inseguito un’auto rubata che ha ignorato l’alt e ha cercato di scappare tra le strade del quartiere. Alla fine, la fuga si è conclusa con l’arresto di un 23enne, che ha opposto resistenza in una colluttazione. Un secondo uomo è riuscito a scappare.

Inseguiti dalla Polizia a Barra: due uomini su un'auto rubata ignorano l'alt, fuggono per le strade del quartiere e uno viene arrestato dopo una colluttazione. L'alt ignorato e la fuga per le strade di Barra. Nella serata del 10 febbraio, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, per furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Gli agenti del Commissariato San Giovanni–Barra, impegnati nel controllo del territorio, percorrevano corso Bruno Buozzi quando hanno notato due uomini a bordo di un'auto.

