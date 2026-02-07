Incidente auto investe ciclista | 41enne in ospedale in codice rosso

Un uomo di 41 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto a Concorezzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Oreno 37, mentre pedalava sulla sua bici. I soccorsi sono arrivati subito e il 41enne è stato portato in codice rosso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Grave incidente a Concorezzo: intorno alle 12.45 di oggi, sabato 7 febbraio, un uomo di 41 anni è stato investito da un’auto in via Oreno 37, mentre era in sella alla sua bici. Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 sono sopraggiunti in codice giallo con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, l’uomo è attualmente cosciente, ma è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo a seguito di un trauma al volto e al torace.Sul luogo del sinistro anche i carabinieri per le indagini de caso.🔗 Leggi su Monzatoday.it Approfondimenti su Concorezzo Incidente Ciclista investito da un'auto sulla Grezzanella: portato in codice rosso in ospedale Nel primo pomeriggio di lunedì, a Villafranca di Verona, si è verificato un incidente sulla Grezzanella, dove un ciclista è stato investito da un'auto. Incidente stradale: auto investe ciclista: uomo di 83 anni in ospedale Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Concorezzo Incidente Argomenti discussi: Cagliari Viale Marconi, ciclista investito da un'auto: è in gravi condizioni; Ciclista investito da un'auto in strada Valera di Sopra: 47enne grave al Maggiore; Poliziotto non modera la velocità né dà la precedenza: la verità sull’incidente mortale di Francesco Convertini, investito da un agente; Ciclista muore a tre mesi dall’incidente: una 28enne accusata di omicidio stradale. Incidente, auto investe ciclista: 41enne in ospedale in codice rossoGrave incidente a Concorezzo: intorno alle 12.45 di oggi, sabato 7 febbraio, un uomo di 41 anni è stato investito da un’auto in via Oreno 37, mentre era in sella alla sua bici. monzatoday.it Investe un ciclista a Borgo Flora e fugge: rintracciato 62enneIncidente con fuga nel pomeriggio di oggi a Borgo Flora. Intorno alle 17.45, in via Guardabassi, un’autovettura ha investito un cittadino indiano che stava percorrendo la strada in sella alla propria ... radioluna.it Incidente con l'auto contro un tir mentre va all'università, Silvia Carlucci muore a 20 anni: il papà lo scopre da un alert facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.