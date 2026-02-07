Incidente auto investe ciclista | 41enne in ospedale in codice rosso

Un uomo di 41 anni è finito in ospedale dopo essere stato investito da un’auto a Concorezzo. L’incidente è avvenuto poco prima delle 13 in via Oreno 37, mentre pedalava sulla sua bici. I soccorsi sono arrivati subito e il 41enne è stato portato in codice rosso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Grave incidente a Concorezzo: intorno alle 12.45 di oggi, sabato 7 febbraio, un uomo di 41 anni è stato investito da un’auto in via Oreno 37, mentre era in sella alla sua bici. Immediato l’intervento dei soccorsi: i sanitari del 118 sono sopraggiunti in codice giallo con un’ambulanza di Areu, l’Agenzia regionale emergenza urgenza. Stando alle informazioni raccolte dalla redazione di MonzaToday, l’uomo è attualmente cosciente, ma è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo a seguito di un trauma al volto e al torace.Sul luogo del sinistro anche i carabinieri per le indagini de caso.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

