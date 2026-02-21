Auto elettriche | la Cina sfida l’Europa Xpeng punta alla produzione

La Cina ha annunciato un piano ambizioso per aumentare la produzione di auto elettriche, puntando a conquistare nuovi mercati. Xpeng, tra i principali produttori, ha già avviato uno stabilimento nello Zhejiang, con l’obiettivo di aumentare la capacità produttiva entro l’anno. La sfida si fa più concreta man mano che le aziende cinesi investono in tecnologie innovative e riducono i costi. Questo cambiamento si riflette anche nel Salone di Bruxelles, dove le auto cinesi attirano sempre più attenzione.

Bruxelles chiama, Pechino risponde: la nuova geografia dell'auto elettrica. Il Salone dell'auto di Bruxelles ha segnato un punto di svolta per il settore automobilistico europeo, con una presenza crescente di costruttori cinesi che stanno ridefinendo le dinamiche competitive. L'evento ha un afflusso di marchi cinesi pronti a presentare le loro ultime innovazioni nel campo dei veicoli elettrici, sfidando il tradizionale dominio delle case automobilistiche europee. Una presenza inattesa e un cambio di paradigma. L'atmosfera al salone era insolita, quasi a evocare le dinamiche dei mercati automobilistici asiatici piuttosto che quelle europee.

UE contro Cina: incentivi auto elettriche legati alla produzione europea e ai componenti.La Commissione Europea ha deciso di modificare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché vuole proteggere le aziende europee dalla concorrenza cinese.

Europa vs Cina: auto elettriche, incentivi legati alla filiera UE e rischio ritorsioni commerciali.L’Europa ha deciso di rafforzare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché teme che la Cina possa dominare il mercato con sussidi pubblici.

