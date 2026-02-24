Mercato auto Europa | -3,9% a gennaio 2026 In crescita elettriche e ibride

Il calo del 3,9% delle immatricolazioni di auto in Europa a gennaio 2026 deriva dalla diminuzione delle vendite di veicoli tradizionali. Mentre le consegne di auto elettriche e ibride sono aumentate, i numeri complessivi mostrano una contrazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crisi dei mercati e le incertezze economiche influenzano la domanda di automobili. I concessionari segnalano una maggiore attenzione verso i modelli ecologici, ma il mercato resta in calo.

Il mercato dell'auto in Europa apre in negativo il 2026. Secondo i dati pubblicati dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei, le immatricolazioni registrate nel mese di gennaio sono state 961.382, con una flessione del 3,9% rispetto a dodici mesi fa. Al risultato negativo raccolto nell'area costituita da Unione Europea, Efta e Gran Bretagna ha contribuito anche il calo delle vendite dei principali gruppi automobilistici, in particolare Tesla che registra un saldo negativo del 17%, Renault con un calo del 15% e Toyota del 13,4%. Il gruppo Stellantis, invece, chiude il mese di gennaio con un dato positivo: le auto vendute sono 164. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

