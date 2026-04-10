Scontro sulla SS650 | tir fuori strada e tre auto coinvolte due feriti

Nel tardo pomeriggio di venerdì 10 aprile, un incidente si è verificato sulla SS650, nota come Fondovalle del Trigno, causando l'interruzione del traffico. Un tir ha perso il controllo e si è schiantato contro tre automobili, coinvolgendo più veicoli. Due persone sono rimaste ferite nell’impatto e sono state soccorse sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

Un violento impatto tra un mezzo pesante e tre vetture ha bloccato il flusso veicolare sulla Fondovalle del Trigno SS650 nel tardo pomeriggio di questo venerdì 10 aprile. L'incidente, avvenuto intorno alle ore 18 nel tratto che collega Lentella e Fresagrandinaria, ha coinvolto un autocarro che, a seguito della collisione, è finito fuori strada contro la barriera di protezione laterale, insieme a tre automobili. Bilancio clinico e intervento dei soccorsi sul tratto Lentella-Fresagrandinaria Le sq . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro sulla SS650: tir fuori strada e tre auto coinvolte, due feriti Foiano della Chiana: bus fuori strada dopo scontro con tir e auto. Feriti alcuni passeggeriFOIANO DELLA CHIANA (AREZZO) – Incidente stradale all’alba di oggi, 27 febbraio 2026, nell’Aretino. Leggi anche: Incidente all'alba sulla Palermo-Mazara, scontro in galleria: quattro auto coinvolte e due feriti lievi