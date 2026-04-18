Auto contro albero in via Resinelli | 82enne miracolato

Venerdì 17 aprile, in via Giuseppe Resinelli a Lecco, un'auto si è schiantata contro un albero, nei pressi del liceo Grassi. L'incidente ha coinvolto un uomo di 82 anni, che è stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza.

La serata di venerdì 17 aprile si è interrotta bruscamente in via Giuseppe Resinelli, nel cuore di Lecco, a pochi metri dai muri del liceo scientifico e musicale Grassi. Erano le 20 circa quando una Fiat 500X di colore scuro ha perso il controllo alla rotonda di Largo Montenero, terminando la sua.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Si schianta contro un albero, autista di camion miracolato Pensionato in auto si schianta contro un alberoUn pensionato è stato soccorso, nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito a un incidente stradale accaduto in pieno centro a Rio Saliceto, in piazza... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Perde il controllo dell’auto e finisce contro un albero: soccorso il conducente; Grave incidente nel Brindisino: si schianta con l'auto contro un albero, ferito il conducente; Con l’auto contro un albero: un ferito a Fai della Paganella; FAI DELLA PAGANELLA, SI SCHIANTA CONTRO UN ALBERO E ABBANDONA L’AUTO. Giovane muore, un altro gravemente ferito nell’auto rubata, finita contro un alberoUn giovane di 22 anni è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 22 a Uta, lungo via Sant’Ambrogio, arteria che collega il centro abitato alla strada provinciale 2. linkoristano.it Latina, auto finisce contro un albero in via dell’AgoraUn incidente autonomo ha creato qualche disagio alla circolazione questo pomeriggio a Latina. Per cause ancora da accertare, poco prima delle 17 il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezz ... radioluna.it Sulle strade italiane da oggi in poi potrete avvistare le macchine di HERE: ecco cosa sono e a che cosa servono https://auto.everyeye.it/notizie/strade-italiane-potrete-avvistare-macchine-here-cosa-fanno-872591.htmlutm_medium=Social&utm_source=Fac facebook Cosenza, violento scontro tra due auto in galleria: due morti e un ferito x.com