Si schianta contro un albero autista di camion miracolato

Nelle prime ore del mattino del 12 marzo a Montagnana, un camion si è schiantato contro un albero. Gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Alessandro Fozzato, hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. L’autista, un uomo di nome G., è rimasto miracolosamente illeso dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

L'incidente oggi 12 marzo alle 8,30 del mattino a Montagnana in via Saoncella. Ferito un cinquantenne G.G, residente a Cologna Veneta in provincia di Verona. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale Incidente stradale oggi 12 marzo nelle prime ore della mattinata a Montagnana. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale coordinati dal comandante Alessandro Fozzato, un camion condotto da G.G. di 50 anni residente a Cologna Veneta (Verona), mentre stava procedendo lungo la Sp 90 all'altezza di via Saoncella, ha sbandato andandosi a schiantare contro un albero ai margini della carreggiata. L'impatto è stato violento, a dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati alcuni automobilisti in transito che hanno notato il mezzo incidentato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Articoli correlati

Leggi anche: Camion si schianta contro un ponticello, ferito l'autista

Leggi anche: Camion si schianta contro il guardrail sull’A12: autista estratto dalle lamiere e ricoverato in codice rosso

Approfondimenti e contenuti su Si schianta contro un albero autista di...

Temi più discussi: Costa Volpino, auto si schianta contro un albero: muore il 53enne Diego Cretti; Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: grave 25enne; Incidente a Messina: auto si schianta contro un albero, un morto; Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: 25enne è grave.

Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: 25enne trasportato in ospedale in elicottero. È graveLUGO DI VICENZA (VICENZA) - Perde il controllo della moto e si schianta contro un albero: è accaduto alle 16.50 circa di oggi, mercoledì 11 marzo, a Lugo di Vicenza dove un ... ilgazzettino.it

Terribile incidente stradale, auto si schianta contro un albero: morto un 53enneTragico incidente stradale a Costa Volpino (Bergamo): un uomo di 53 anni è morto dopo essersi schiantato contro un albero ... notizie.it

Missile Iran si schianta contro hotel - facebook.com facebook

Senza patente su auto a noleggio, fugge e si schianta sul bus: inseguimento a Roma x.com