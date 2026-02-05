pensionato in auto si schianta contro un albero

Un pensionato è rimasto ferito ieri pomeriggio dopo aver perso il controllo dell’auto e aver schiantato contro un albero in pieno centro a Rio Saliceto. L’incidente è avvenuto in piazza Carducci, all’incrocio con via XXV Aprile. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato il pensionato in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico mentre i rilievi erano in corso.

Un pensionato è stato soccorso, nel tardo pomeriggio di ieri, in seguito a un incidente stradale accaduto in pieno centro a Rio Saliceto, in piazza Carducci, all’incrocio con via XXV Aprile. La sbandata in auto è avvenuta all’altezza della farmacia, non distante dall’abitazione dell’uomo, mentre era in corso una pioggia intensa, che potrebbe aver favorito la sbandata, con la vettura che ha concluso la sua corsa contro un albero. Ma è probabile che possano aver influito gli effetti di un malore improvviso, che si sarebbe manifestato mentre l’uomo era alla guida dell’auto. L’impatto con la pianta non è stato violento, anche per la velocità moderata del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

