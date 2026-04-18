Ausl Reggio | piano per il pareggio tra nuovi ticket e Irpef

L'Azienda Usl di Reggio Emilia ha annunciato un piano per raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2026, attraverso una strategia che prevede l'equilibrio tra i ricavi derivanti dai nuovi ticket e le entrate derivanti dall’Irpef. L’obiettivo è recuperare la posizione finanziaria, dopo aver registrato un deficit di 23 milioni di euro nel 2024. La decisione coinvolge misure per migliorare la gestione economica dell’ente.

L’Azienda Usl di Reggio Emilia punta a stabilizzare il proprio bilancio preventivo per l’anno 2026, puntando a un pareggio che permetterebbe di recuperare la posizione finanziaria compromessa dal deficit di 23 milioni di euro registrato nel corso del 2024. Questa manovra si inserisce in una pianificazione triennale che mira a far coincidere le spese effettive con le risorse certe stanziate dalla Regione Emilia-Romagna, la quale gestisce un fondo complessivo superiore ai 10,2 miliardi di euro per l’intero Servizio sanitario regionale. Equilibrio finanziario tra risorse regionali e partecipazione dei cittadini. Il percorso verso la sostenibilità economica dell’azienda sanitaria reggiana passa attraverso un mix di trasferimenti pubblici e contributi diretti della popolazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ausl Reggio: piano per il pareggio tra nuovi ticket e Irpef Notizie correlate Leggi anche: Ticket arretrati, l'Ausl avverte sui solleciti sbagliati: "Chi ha già pagato, chieda il rimborso" L’errore dell’Ausl: “Pagate i ticket arretrati”, ma sono lettere di sollecito ‘sbagliate’Ravenna, 24 gennaio 2026 – Sono arrivate in molte case di cittadini romagnoli le lettere dell’Ausl Romagna con cui veniva chiesto il pagamento di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conti risanati per l’Ausl di Reggio: in tre anni il deficit scende da 23 milioni a zero; I conti dell’Ausl di Reggio Emilia non sono più in rosso: azzerato in tre anni il deficit da 23 milioni; Sanità, verso il pareggio anche il bilancio dell’Ausl di Reggio. VIDEO; Ricerca sanitaria: l’Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza, i 5 Irccs tra i migliori a livello nazionale secondo l’ultima valutazione ministeriale, la Regione sul podio anche nel Bando Ricerca 2024. Sanità, verso il pareggio anche il bilancio dell’Ausl di Reggio. VIDEOREGGIO EMILIA – Il bilancio preventivo 2026 dell’Azienda Usl di Reggio si prepara a chiudere in pareggio, segnando il ritorno all’equilibrio dopo il deficit di 23 milioni di euro registrato nel 2024. reggionline.com L’AUSL di Reggio Emilia annuncia conti risanati: in tre anni il deficit da 23 milioni di euro a zeroIl documento contabile costruito tenendo conto di tutte le uscite certe previste nel corso dell’anno e delle entrate a oggi certe in base alla Delibera regionale n. 489 del 07/04/26 che prevede la dis ... nextstopreggio.it Fecondazione Assistita, nuove frontiere a Reggio Emilia grazie a uno studio di ricerca che punta a migliorare le percentuali di successo di impianto dell’embrione con tecniche non invasive. Il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) dell’Ausl - facebook.com facebook Buona Pasqua a tutti da Ausl IRCCS Reggio Emilia x.com