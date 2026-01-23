Ticket arretrati l' Ausl avverte sui solleciti sbagliati | Chi ha già pagato chieda il rimborso

L’Ausl Romagna informa che, nel corso del 2025, sono state inviate circa 293.490 lettere riguardanti ticket arretrati relativi a prestazioni del 2024 e anni precedenti. Si precisa che alcuni solleciti potrebbero essere stati inviati erroneamente a chi ha già effettuato il pagamento. In caso di pagamenti già effettuati, si invita a richiedere il rimborso attraverso le modalità indicate nelle comunicazioni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.