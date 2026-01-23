Ticket arretrati l' Ausl avverte sui solleciti sbagliati | Chi ha già pagato chieda il rimborso
L’Ausl Romagna informa che, nel corso del 2025, sono state inviate circa 293.490 lettere riguardanti ticket arretrati relativi a prestazioni del 2024 e anni precedenti. Si precisa che alcuni solleciti potrebbero essere stati inviati erroneamente a chi ha già effettuato il pagamento. In caso di pagamenti già effettuati, si invita a richiedere il rimborso attraverso le modalità indicate nelle comunicazioni.
Nel 2025 Ausl Romagna ha spedito in forma massiva 293.490 lettere relative a ticket insoluti per prestazioni erogate nell’anno 2024 e precedenti. “L’attività di recupero crediti utilizza informazioni e dati generati da applicativi informatici diversi, afferenti a tutti e tre gli ambiti.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Visite più smart: l'Ausl Romagna introduce l'sms per il pagamento del ticket
Ticket emessi per prestazioni esenti da pagamento: "Ausl ammette l'errore, ma potrei non essere l'unico"Recentemente si torna a discutere di ticket sanitari esenti da pagamento.
Ausl, sollecito ticket non dovuti. L’azienda spiegaPer questo, fin da subito, sulla base delle segnalazioni pervenute dall’utenza, l’Ausl ha provveduto ad individuare le casistiche. Si tratta di casistiche limitate, che riguardano il pagamento non ... corrierecesenate.it
Ravenna, ticket non pagati e solleciti sbagliati: arriva la risposta dell’Ausl RomagnaNegli scorsi giorni, in relazione alle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini sull’invio errato di solleciti per il pagamento del ticket, ... corriereromagna.it
Ciao a tutti io non vedo gli arretrati sul pagamento di gennaio, ho aperto un ticket. Succede a qualcun altro - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.