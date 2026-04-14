Sanità l’Emilia-Romagna vede il pareggio di bilancio | Disavanzo azzerato in tre anni

Negli ultimi tre anni, la regione ha portato il disavanzo sanitario a zero, raggiungendo così il pareggio di bilancio. Le operazioni di gestione hanno portato a un miglioramento tangibile dei conti, con l’obiettivo di chiudere quest’anno senza perdite. Contestualmente, la Regione ha approvato un investimento di 500 milioni di euro dal proprio bilancio per la sanità, senza precedenti per l’area.