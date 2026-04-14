Sanità l’Emilia-Romagna vede il pareggio di bilancio | Disavanzo azzerato in tre anni
Negli ultimi tre anni, la regione ha portato il disavanzo sanitario a zero, raggiungendo così il pareggio di bilancio. Le operazioni di gestione hanno portato a un miglioramento tangibile dei conti, con l’obiettivo di chiudere quest’anno senza perdite. Contestualmente, la Regione ha approvato un investimento di 500 milioni di euro dal proprio bilancio per la sanità, senza precedenti per l’area.
Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno. E un investimento senza precedenti da parte della Regione: 500 milioni di euro dal proprio bilancio. Risorse che contribuiscono a portare il Fondo regionale per la non autosufficienza al livello più alto nel Paese.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Sanità, l'Emilia Romagna vede il pareggio: disavanzo abbattuto. "Risultato straordinario, verso lo zero in tre anni"Conti in ordine, con un’inversione di tendenza e il pareggio atteso già quest’anno.
Ausl, disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre. La Uil Emilia-Romagna sede di Parma rilancia il confronto sul futuro della sanità pubblicaLa situazione economico-finanziaria evidenzia un disavanzo di oltre 77 milioni di euro a novembre 2025.