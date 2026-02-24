Aurora Leone a Sanremo 2026 | dagli inizi con i The Jackal al DopoFestival

Aurora Leone ha annunciato la sua partecipazione a Sanremo 2026, motivata dalla voglia di condividere il palcoscenico con Nicola Savino e Federico Basso. La comica, nota per il suo lavoro con i The Jackal, si unisce al team del DopoFestival dal 24 al 27 febbraio, subito dopo le serate all’Ariston. La sua presenza rappresenta una novità nel programma, che promette di portare un tocco di ironia e freschezza. La sua scelta ha suscitato molte aspettative tra il pubblico.

Aurora Leone sarà tra i protagonisti della 76ª edizione del Festival Sanremo grazie alla sua partecipazione al DopoFestival, lo storico spazio di approfondimento e intrattenimento che segue la diretta della kermesse canora. Il DopoFestival nasce come una sorta di "terzo tempo" della competizione: un salotto informale dove artisti, giornalisti e ospiti si ritrovano per commentare le esibizioni, analizzare le classifiche e stemperare la tensione della gara con ironia. In questa cornice, la comica casertana porta la sua freschezza e il suo tempismo perfetto, contribuendo a rendere l'atmosfera più leggera e vicina al linguaggio delle nuove generazioni.