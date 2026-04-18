Audi 2026 | tutti i modelli prezzi e quale scegliere

A aprile 2026, il mercato delle auto del marchio tedesco si arricchisce con diversi aggiornamenti. La nuova Audi RS Q5 è prevista per il 2027, mentre la gamma Q3 riceve una rinnovata generazione con una piattaforma aggiornata, fari rivisti e un sistema PHEV migliorato. La casa automobilistica ha annunciato anche i prezzi di tutti i modelli in catalogo e le varie opzioni disponibili per i clienti.

Aggiornato 18 aprile 2026: la nuova Audi RS Q5 2027 è in arrivo. Intanto Q3 riceve la nuova generazione con piattaforma rinnovata, nuovi fari e PHEV aggiornato. Audi è il riferimento premium tedesco per eleganza tecnica e integrazione digitale. In Italia nel 2026 la gamma copre tutti i segmenti premium, dalla compatta A1 al SUV di punta Q8, con una famiglia di elettriche e-tron sempre più ampia. Ecco il listino completo, i prezzi reali e quale Audi conviene scegliere. Tutti i modelli Audi 2026 con prezzi. Modello Tipo Prezzo da Motori A1 Sportback Utilitaria premium ~26.500€ 1.01.5 TFSI A3 Sportback C-segment 5p 30.950€ TFSI 116150 CV, TDI, PHEV A3 Sedan Berlina compatta 32.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Audi 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere ALL 2026 AUDI MODELS IN ONE SHOWROOM! Notizie correlate Leggi anche: Dacia 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere? Leggi anche: Fiat 2026: tutti i modelli, prezzi e quale scegliere Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tutte le auto della Milano Design Week 2026; Audi RS 5 (2026) alla prova: 639 CV PHEV, prezzo e impressioni; Audi RS 5: la rivoluzione plug-in parte da 111.100 euro; Audi richiama Q3 2026 per problema tetto panoramico: dettagli e soluzioni. Audi RS 5, via agli ordini della prima RS con sistema plug-in: ecco i prezziLa gamma Audi si arricchisce con la Nuova Audi RS 5: si tratta della prima RS con sistema plug-in. Ecco le varianti e i prezzi della nuova vettura tedesca ... virgilio.it Audi 2026: tutte le novità in arrivo, dal ritorno della A2 alla maxi Suv Q9Per l’Audi, il 2026 sarà innanzitutto l’anno delle grandi Suv: nei prossimi mesi vedremo infatti un nuovo restyling per l’attuale Q7 e il debutto della Q9, la nuova ammiraglia rialzata dei Quattro ... quattroruote.it L’Audi sapeva che sarebbe stato difficile. Ma certe distanze, certi silenzi tecnici e certe ammissioni pubbliche raccontano che la sfida è più grande di quanto immaginato Foto - X: f1_naija #F1 #F1News #newsf1 #f12026 #motorsport #formula1 #binotto #au - facebook.com facebook