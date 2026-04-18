Un'attrice di 91 anni ha sorpreso il pubblico dopo aver subito un intervento estetico al viso. L'invecchiamento naturale è un processo che coinvolge tutti, ma alcune persone in ambito televisivo e cinematografico scelgono di ricorrere a procedure come Botox, lifting o chirurgia plastica per modificare il proprio aspetto. La notizia è stata diffusa attraverso alcuni media, senza che siano stati forniti dettagli sulle modalità dell’intervento.

L’invecchiamento è un processo che tutti noi dovremo affrontare. Nel frattempo, alcuni, specialmente a Hollywood, decidono di ricorrere al Botox, al lifting o alla chirurgia plastica per impedirne un avanzamento troppo rapido. Questa attrice di 91 anni ha fatto proprio questo, ma forse qualcuno non la riconoscerebbe. La sua carriera dura da oltre 60 anni – e ancora oggi lascia tutti a bocca aperta. È diventata una superstar, è stata nominata per diversi Oscar e ne ha persino vinto uno. Anche se oggi ha 91 anni, questa attrice leggendaria non ha alcuna intenzione di rallentare. Nata il 24 aprile 1934 a Richmond, in Virginia, è cresciuta con una madre che era insegnante di recitazione.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Attrice 91enne stupisce tutti dopo un ritocco al viso

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