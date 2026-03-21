Cafu stupisce tutti | Il migliore al mondo? Non è Cristiano e neppure Messi
Cafu, ex terzino di Roma e Milan, è stato recentemente ospite del podcast brasiliano PodPah Tv. Durante l'intervista, ha dichiarato che il miglior calciatore al mondo non è né Cristiano Ronaldo né Messi, suscitando sorpresa tra i presenti. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e dei media, che hanno subito commentato le sue affermazioni.
Cafu, ex terzino di Roma e Milan, è stato di recente ospite del podcast brasiliano PodPah Tv: la sua opinione sul migliore giocatore del secolo è presto diventata virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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