Cafu stupisce tutti | Il migliore al mondo? Non è Cristiano e neppure Messi

Cafu, ex terzino di Roma e Milan, è stato recentemente ospite del podcast brasiliano PodPah Tv. Durante l'intervista, ha dichiarato che il miglior calciatore al mondo non è né Cristiano Ronaldo né Messi, suscitando sorpresa tra i presenti. Le sue parole hanno attirato l’attenzione degli appassionati di calcio e dei media, che hanno subito commentato le sue affermazioni.