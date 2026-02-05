Slittino | Sandra Robatscher stupisce tutti nella prima prova olimpica l’azzurra è al comando a Cortina

Nella prima prova olimpica a Cortina, Sandra Robatscher ha sorpreso tutti. L’italiana si mette in testa nel singolo femminile, lasciando di stucco avversarie e pubblico. Per ora, sembra aver trovato il ritmo giusto per puntare alla medaglia.

Il nome che non ti aspetti. Stiamo parlando solamente di prove, ma vedere un’italiana al comando nello slittino singolo femminile fa davvero sognare. Primo test sul budello a Cinque Cerchi in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e brilla anche qui il Tricolore, dopo gli uomini. C’è Sandra Robatscher in prima posizione nella manche inaugurale, con il crono di 53.553. Tutti si aspettavano Verena Hofer (è settima) e invece c’è l’altra azzurra davanti a tutte. Occhio alla Germania che fa sul serio (ce l’aspettiamo anche tra gli uomini): seconda Anna Berreiter a 63 millesimi, terza Merle Fräbel, staccata di 83 millesimi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina le prove di slittino delle Olimpiadi sono cominciate con il singolo femminile.

