Atti e certificazioni sanitarie false Altra condanna per il ’re delle truffe’

Una sentenza ha condannato nuovamente un uomo coinvolto in un caso di attestazioni e certificazioni sanitarie false. La decisione giudiziaria conclude un procedimento, ma non chiude del tutto la vicenda, che si è protratta nel tempo con molte fasi e sviluppi. La vicenda riguarda un soggetto già noto per attività truffaldine, e la sentenza si inserisce in un quadro più ampio di indagini e procedimenti giudiziari.

Una sentenza che chiude un capitolo processuale, ma lascia aperti molti riflessi su una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Il giudice monocratico del Tribunale di Arezzo Annamaria Loprete ha condannato Roberto Meocci, conosciuto come il "re delle truffe" a quattro anni di reclusione, riconoscendolo responsabile dei reati contestati nell’ambito di un disegno che, secondo il tribunale, si è sviluppato nel tempo con modalità ripetute e collegate tra loro. Disposta anche l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Humanitas Mirasole Spa, con una provvisionale immediatamente esecutiva di 15mila euro e 6mila euro di spese legali.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atti e certificazioni sanitarie false. Altra condanna per il ’re delle truffe’ Notizie correlate False certificazioni Igp e Dop: sequestrati 2,5 milioni di vino, 24 indagatiFalse certificazioni Igp e Dop applicate a vini e un maxi sequestro di oltre 2,5 milioni di litri di prodotto vinicolo. Certificazioni false e punteggi 'gonfiati' per lavorare nelle scuole: chiuse le indagini per 23 indagatiUn presunto sistema organizzato per ottenere incarichi nelle scuole pubbliche attraverso certificazioni di servizio false e punteggi gonfiati è al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Atti e certificazioni sanitarie false. Altra condanna per il ’re delle truffe’; Pescara, l’Ordine dei Medici organizza un evento sulla riforma della disabilità; Formazione sanitaria in Campania: al via il corso per la rivalidazione dei dirigenti; Uccise la moglie e le diede fuoco, confermato l'ergastolo per Onofrio Bronzolino. False certificazioni sanitarie, 44 indagati a Locri(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 GIU - La Procura della Repubblica di Locri ha chiuso l'inchiesta su un giro di false certificazioni sanitarie. Sono 44 i soggetti, tra cui anche alcuni medici in servizio ... ansa.it False certificazioni sanitarie, 44 indagati a Locrieuronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Gli articoli sono disponibili su euronews.com per un periodo limitato. (ANSA) - REGGIO CALABRIA, 03 ... it.euronews.com Con riferimento agli atti vandalici e agli episodi di violenza avvenuti durante e dopo la gara Boreale-Bisceglie, la società Boreale Asd intende manifestare il profondo dispiacere ma anche la propria indignazione per i gesti compiuti da esponenti della tifoseria - facebook.com facebook fenerbahçe BERABERLIK GOLÜNÜ ATTI Fenerbahçe 1 Rizespor 1 #FBvRIZ x.com