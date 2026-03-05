False certificazioni Igp e Dop | sequestrati 2,5 milioni di vino 24 indagati

Sono stati sequestrati oltre 2,5 milioni di litri di vino contraffatto con certificazioni Igp e Dop false. Nell'operazione sono coinvolti 24 indagati che risultano accusati di aver applicato certificazioni non autentiche su vini destinati alla vendita. L'intervento ha portato alla confisca di grandi quantitativi di prodotto vinicolo contraffatto, evidenziando un intervento delle autorità per contrastare il mercato illecito.

False certificazioni Igp e Dop applicate a vini e un maxi sequestro di oltre 2,5 milioni di litri di prodotto vinicolo. È il risultato dell'operazione "Vinum Mentitum" che ha impegnato in tutta Italia l'Icqrf (Ispettorato centrale repressione frodi) e il nucleo speciale beni e servizi della guardia di finanza. Un'operazione, quella finalizzata al contrasto delle frodi nel settore vitivinicolo, partita nel 2024 e che ha tenuto in considerazione molti aspetti critici di un settore che ha raggiunto un'importanza strategica nel mercato, aumentando il consolidamento del ruolo di leadership dell'Italia negli scambi dell'export agroalimentare.

