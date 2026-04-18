Atterraggi da film negli aeroporti più pericolosi del mondo l' azienda brianzola che fa voli da raccontare

In aeroporti noti per le difficoltà di atterraggio, un’azienda della Brianza organizza voli che offrono esperienze di volo uniche e intense. Ogni settimana, vengono vendute tra le 40 e le 50 ore di queste simulazioni, che attirano un forte interesse tra i clienti. Andrea Prodissi, con un passato nel settore automobilistico, è co-titolare di CPFlight e promotore di Gate1, un percorso che consente di entrare nella cabina di pilotaggio durante un volo.

“Vendiamo circa 40-50 ore di esperienze a settimana, c’è molta richiesta”. A parlare è Andrea Prodissi, un passato da direttore generale della Porsche e oggi co-titolare della CPFlight e fautore di Gate1, il processo esperienziale che permette di entrare dentro la cabina di un pilota d’aereo e.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un campo da golf per raccontare le storture del mondo Crisi cherosene negli aeroporti: voli a rischio tra Sud e NordDiversi scali aerei italiani, tra cui Reggio Calabria e Brindisi, affrontano carenze di carburante tra il 6 e il 7 aprile 2026, causando potenziali... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Atterraggi da film negli aeroporti più pericolosi del mondo, l'azienda brianzola che fa voli da raccontare; La via Crucis dei Migranti: meno arrivi più morti; Artemis II, le immagini del rientro di Orion sulla Terra. FOTO; Giardini Naxos, sono in arrivo 120 navi e 150mila crocieristi. Atterraggi da film negli aeroporti più pericolosi del mondo, l'azienda brianzola che fa voli da raccontareChi c'è dietro il marchio (con un fatturato importante) che permette a tutti di provare esperienze da pilota adrenaliniche simulandole in piena sicurezza. Ecco chi la guida, cosa si può fare, quanto c ... monzatoday.it Domenica di Pasqua: carrellata di atterraggi al Falcone e Borsellino ripresi da Alfredo Bertolino - facebook.com facebook