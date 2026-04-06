Crisi cherosene negli aeroporti | voli a rischio tra Sud e Nord

Tra il 6 e il 7 aprile 2026, alcuni aeroporti italiani situati nel Sud e nel Nord del Paese stanno affrontando una carenza di cherosene. La situazione ha portato alla sospensione temporanea di alcune operazioni di volo e a possibili ritardi nella programmazione dei voli. Tra gli scali coinvolti ci sono aeroporti di diverse regioni, che si sono trovati costretti a riorganizzare le partenze e gli arrivi a causa della mancanza di carburante.

Diversi scali aerei italiani, tra cui Reggio Calabria e Brindisi, affrontano carenze di carburante tra il 6 e il 7 aprile 2026, causando potenziali ritardi e riorganizzazioni dei voli per i passeggeri. L’emergenza ha colpito duramente l’aeroporto di Brindisi, dove l’assenza totale di rifornimenti per le operazioni ordinarie persisterà almeno fino alle ore 12 di domani, 7 aprile. I bollettini aeronautici, noti come Notam, hanno già allertato i vettori, suggerendo loro di caricare ogni quantità necessaria di cherosene partendo dagli scali di origine. In questa fase di crisi, le scorte residue a Brindisi sono state blindate per garantire solo i servizi essenziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi cherosene negli aeroporti: voli a rischio tra Sud e Nord Crisi carburante negli aeroporti, prime limitazioni in 4 scali italiani per scarsità di cherosene: gli avvisiSuonano i primi campanelli d’allarme negli aeroporti italiani per la carenza di carburanti scatenata dalla guerra in Iran. Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026. Aéroport d’Orly : Les Coulisses d’une Réouverture Hors Norme – Documentaire Aviation- GPN Temi più discussi: Crisi carburante negli aeroporti, prime limitazioni in 4 scali italiani per scarsità di cherosene: gli avvisi; L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate; Carburante, voli a rischio e prime restrizioni: la situazione e i possibili scenari; Scattano anche in Italia le prime restrizioni sui carburanti per gli aerei. Crisi carburante negli aeroporti, prime limitazioni in 4 scali italiani per scarsità di cherosene: gli avvisiPer gli aeroporti di Linate, Bologna, Treviso e Venezia sono stati emessi avvisi di disponibilità limitata di carburante, fino alla serata del 9 aprile ... virgilio.it Crisi carburante aerei, scattano le restrizioni in quattro aeroporti italiani: voli a rischio e prezzi in aumento. Ecco doveLa nota di Air Bp Italia: tetti massimi di 2.000 litri a velivolo e raccomandazioni ai piloti per evitare il blocco operativo. I primi alert da Ryanair e Lufthansa: «Tariffe più alte dopo Pasqua» ... milanofinanza.it Quattro scali del Nord Italia introducono restrizioni sul cherosene a causa della crisi energetica. Il blocco di Hormuz impone priorità ai voli lunghi e sanitari. Ryanair avverte: se il conflitto in Iran prosegue, i voli estivi sono a rischio in tutta Europa #EuropeNews facebook