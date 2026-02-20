Rafael Manuel, regista filippino nato nel 1990, torna alla Berlinale con il suo nuovo film. La causa di questa partecipazione è la volontà di usare un campo da golf come metafora delle ingiustizie sociali e delle disuguaglianze nel mondo. Il film, girato tra le verdi fairway, mostra come le differenze economiche influenzano le vite dei personaggi. La sua presenza a Berlino segna un ritorno dopo il suo debutto nel 2020. La pellicola si concentra sui contrasti tra lusso e povertà, creando un quadro realistico e provocatorio.

Non è la prima volta alla Berlinale per Rafael Manuel. Il giovane regista originario di Manila, classe 1990, era già stato qui nel 2020 durante la 70esima edizione, con un corto che si era aggiudicato l’orso d’argento, il titolo era Filipiñana. Subito dopo la pandemia di Covid, che sembrava aver spazzato via ogni entusiasmo dato dalla vittoria del prestigioso premio. Ci sono poi voluti infatti sei anni per tornare a Berlino, che sono serviti a Manuel per riuscire in quello che molti aspiranti registi sognano: trasformare il suo corto in un lungometraggio d’esordio. Anche se l’obiettivo era già nella sua testa da quando aveva scritto la prima sceneggiatura nel 2018, senza però mai trovare i fondi necessari. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un campo da golf per raccontare le storture del mondo

