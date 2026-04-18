Attacco all’Unifil | ucciso un francese

Durante un’operazione nonostante la tregua, una pattuglia di caschi blu è stata presa di mira e un soldato francese è rimasto ucciso. L’attacco è stato confermato dalle autorità francesi, mentre il presidente del paese ha affermato che gli indizi indicano la responsabilità di Hezbollah. La situazione si è verificata in un’area in cui le forze internazionali monitorano il rispetto dell’accordo di cessate il fuoco.

Nonostante la tregua in corso tra Israele e il Libano, l’Unifil è stata presa ancora di mira. L’attacco, sferrato nel Sud del Paese dei cedri, ha colpito un contingente della forza di peacekeeping, uccidendo un soldato francese, mentre altri tre risultano feriti. A renderlo noto è stato il presidente francese, Emmanuel Macron: «Il sergente capo Florian Montorio del 17° reggimento del genio paracadutista di Montauban è caduto questa mattina nel Sud del Libano durante un attacco contro l’Unifil. Tre dei suoi fratelli d’arme sono feriti e sono stati evacuati». Nel pomeriggio, Parigi ha poi rivelato che due caschi blu sono in gravi condizioni....🔗 Leggi su Laverita.info

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Attacco contro i caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati

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