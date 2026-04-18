L’Atalanta si è trovata a pareggiare 1-1 contro la Roma all’Olimpico, interrompendo una serie di quattro vittorie consecutive contro questa squadra. La partita, giocata il 18 aprile 2026, si è disputata nello spazio di uno spareggio per le posizioni che danno accesso alle competizioni europee. Il risultato non favorisce più i bergamaschi nella corsa alla qualificazione in Champions League.

18 aprile 2026 – L’ Atalanta all’Olimpico interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive contro la Roma, pareggiando 1-1 nello spareggio per le posizioni europee. Punto che serve di più alla squadra dell’ ex Gasperini, per agguantare il Como al quinto posto a 58 punti e tenere dietro la Dea, rimasta a quattro lunghezze di distacco dal sesto posto che qualifica alla prossima Europa League. Partita condizionata, per i nerazzurri, dall’imminente impegno di mercoledì, quando si giocherà il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ripartendo dal 2-2 dell’andata. Mister Palladino, pur cercando la vittoria, ha comunque fatto turn over, risparmiando Zalewski nel primo tempo, Bernasconi nei primi 54 minuti e Zappacosta nei 35 finali, tenendo in panchina Scamacca, dosando le energie in vista della Lazio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta rimontata a Roma: il pareggio non serve, la Champions League ora è un miraggio

ATALANTA VS ROMA FULL PENALTY SHOOTOUT | ATA VS ROM HIGHLIGHTS

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