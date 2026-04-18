L’Atalanta si prepara alla sfida contro la Roma, con il tecnico che potrebbe schierare Scamacca dal primo minuto. La squadra bergamasca si allena in vista dell’incontro e valuta anche un possibile ritorno in formazione per la partita contro la Lazio. La sfida contro i giallorossi rappresenta un momento importante nel calendario della squadra, che cerca di migliorare la propria posizione in classifica.

È stato un compleanno di lavoro quello di Raffaele Palladino. L’allenatore dell’Atalanta ha compiuto 42 anni ieri e ha trascorso il giorno di festa prima dirigendo l’allenamento a Zingonia e poi viaggiando con la squadra verso Roma. Oggi, nella consueta rifinitura a poche ore dalla sfida dell’Olimpico, Palladino scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Per lui la sfida con Gian Piero Gasperini è sempre fonte di ispirazione. Raffaele è stato prima un giocatore cresciuto con l’allenatore piemontese e poi un suo allievo in panchina. Tatticamente Palladino segue le orme del maestro (3-4-2-1), ma l’interpretazione e lo svolgimento hanno poi preso direzioni differenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, le ultime in vista della Roma: tentazione Scamacca dal 1' per Palladino

Notizie correlate

Scamacca a disposizione di Palladino per Atalanta Juve? Le indicazioni da Bergamo in vista del big match di domani seradi Luca FiorettiScamacca a disposizione per Atalanta Juve? Le ultimissime sull’attaccante in vista del big match in programma domani sera a Bergamo...

Roma, le ultime su Wesley e Pisilli in vista dell'AtalantaLa Roma si prepara a scendere in campo per la 33ª giornata di Serie A con la sfida in programma sabato alle 20.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Atalanta, le ultime dall'infermeria: Scamacca spera, maggiore cautela per Hien; Atalanta, meno due alla sfida con la Juventus: le ultime su Hien e Scamacca; Ultimi posti per Roma-Atalanta: le info per i tifosi giallorossi all'Olimpico; Matchday | Atalanta-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma.

Atalanta, le ultime in vista della Roma: tentazione Scamacca dal 1' per PalladinoL’allenatore della Dea sfida il maestro Gasperini. Ma in testa ha anche il ritorno contro la Lazio in Coppa Italia ... msn.com

Roma, sabato arriva l'Atalanta: le ultime da TrigoriaProsegue la preparazione della Roma alla sfida con l'Atalanta in programma sabato sera e particolarmente importante per quanto riguarda la corsa alle coppe europee. Roma, le ultime verso l'Atalanta Re ... fantacalcio.it

Atalanta ottavi Champions League Inter playoff Champions League Juventus playoff Champions League Napoli League Phase Champions League Roma ottavi Europa League Bologna quarti Europa League Fiorentina quarti Conference Leagu - facebook.com facebook

#Marotta e il mercato dell' #Inter: "Palestra L' #Atalanta se lo tiene stretto". Poi sul rinnovo di #Chivu dice... x.com