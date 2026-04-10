Scamacca a disposizione di Palladino per Atalanta Juve? Le indicazioni da Bergamo in vista del big match di domani sera

Domani sera si gioca a Bergamo un match tra Atalanta e Juventus. Nei giorni scorsi si è parlato delle condizioni dell’attaccante, che potrebbe essere disponibile per la partita. Le ultime notizie indicano che l’atleta ha recuperato e si trova in fase di valutazione. La squadra si prepara alla sfida con l’obiettivo di schierare l’attaccante, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua presenza in campo.

di Luca Fioretti Scamacca a disposizione per Atalanta Juve? Le ultimissime sull’attaccante in vista del big match in programma domani sera a Bergamo. La vigilia dell’attesissimo scontro si accende con novità estremamente importanti. La sfida di Bergamo rappresenta un crocevia assolutamente vitale per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e l’ambiente Atalanta può tirare un profondo respiro di sollievo grazie alle ottime notizie provenienti dalle recenti sedute di allenamento. Secondo Sky Sport, Gianluca Scamacca ha svolto l’intero allenamento regolarmente con il resto del gruppo. Il centravanti italiano risulta quindi pienamente recuperato e abile per l’imminente match contro la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scamacca a disposizione di Palladino per Atalanta Juve? Le indicazioni da Bergamo in vista del big match di domani sera Atalanta Juve, novità importanti da Zingonia su Scamacca e Hien: le ultimissime in vista del big matchdi Luca FiorettiAtalanta Juve: allarme infortuni per i nerazzurri, la dirigenza bergamasca valuta le condizioni di Scamacca e Hien in vista della... Atalanta, Scamacca prova a recuperare per il big match con la JuveBergamo, 8 aprile 2026 – Parziali buone notizie per l’Atalanta: nella seduta odierna di allenamento, al centro sportivo di Zingonia, il bomber... Temi più discussi: Scamacca recupera per Atalanta-Juventus? Le condizioni dell'attaccante nerazzurro in vista del confronto diretto in Serie A; Atalanta: Scamacca in gruppo, verso il recupero per la Juventus; Palladino prova a recuperare Scamacca per il big match con la Juve; Scamacca torna ad allenarsi in gruppo: possibile il rientro contro la Juve. Atalanta, c'è ottimismo per Gianluca Scamacca: il centravanti potrebbe farcela per la JuveRaffaele Palladino potrebbe avere a disposizione Gianluca Scamacca per la prossima di campionato che vedrà l’Atalanta impegnata con la Juventus.. tuttomercatoweb.com Qui Atalanta - Scamacca ha lavorato in gruppo. Hien out con la JuventusStando a quanto afferma Sky Sport, Gianluca Scamacca ha lavorato in gruppo nella seduta di oggi alla vigilia della gara con la Juventus. L'attaccante dovrebbe essere convocato per il match ... tuttojuve.com #Scamacca sarà della partita Ultime verso #AtalantaJuve - facebook.com facebook Chi fa gli straordinari, chi più no che sì: l' #Atalanta che si troverà davanti la #Juve x.com