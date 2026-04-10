Scamacca a disposizione di Palladino per Atalanta Juve? Le indicazioni da Bergamo in vista del big match di domani sera

Da juventusnews24.com 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera si gioca a Bergamo un match tra Atalanta e Juventus. Nei giorni scorsi si è parlato delle condizioni dell’attaccante, che potrebbe essere disponibile per la partita. Le ultime notizie indicano che l’atleta ha recuperato e si trova in fase di valutazione. La squadra si prepara alla sfida con l’obiettivo di schierare l’attaccante, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali sulla sua presenza in campo.

di Luca Fioretti Scamacca a disposizione per Atalanta Juve? Le ultimissime sull’attaccante in vista del big match in programma domani sera a Bergamo. La vigilia dell’attesissimo scontro si accende con novità  estremamente importanti. La sfida di Bergamo rappresenta un crocevia  assolutamente vitale  per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e l’ambiente Atalanta  può tirare un profondo respiro di sollievo grazie alle ottime notizie provenienti dalle recenti sedute di allenamento. Secondo Sky Sport,  Gianluca Scamacca  ha svolto l’intero allenamento regolarmente con il resto del gruppo. Il centravanti italiano risulta quindi  pienamente recuperato  e abile per l’imminente match contro la Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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