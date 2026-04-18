Stasera alle 20:45, l’Atalanta scenderà in campo all’Olimpico di Roma per una partita importante contro la squadra allenata da Gasperini. La sfida riguarda la qualificazione alla prossima Champions League e rappresenta un momento chiave per la stagione della squadra bergamasca. I calciatori sono pronti a scendere in campo per cercare di ottenere un risultato positivo in questa partita che potrebbe influenzare il loro percorso europeo.

L’Atalanta si prepara ad affrontare una sfida decisiva alle ore 20:45 di stasera, sabato 18 aprile 2026, all’Olimpico di Roma, dove dovrà misurarsi con la squadra guidata da Gasperini per non compromettere le proprie ambizioni europee. Per i nerazzurri bergamaschi, il confronto con i giallorossi rappresenta un bivio fondamentale per restare in corsa verso la Champions League, in un momento in cui la classifica vede il Como a soli quattro punti dal quarto posto in caso di successo della Juventus. La sfida assume connotati particolari per la Dea, che deve trasformare il ritorno nella capitale in un’occasione di riscatto dopo l’amarezza subita contro la Juve una settimana fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Atalanta all’Olimpico: sfida decisiva per la Champions League

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