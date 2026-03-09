Domenica al Sinigaglia si gioca una partita importante tra Como e Roma, che può decidere quale delle due squadre continuerà la corsa verso la qualificazione in Champions League. Il Como cerca di approfittare del momento difficile dei giallorossi, reduci da una sconfitta a Genova, e di ottenere un risultato che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

La sfida di domenica al Sinigaglia segna il destino della corsa Champions League per il Como. Con la Roma in difficoltà dopo la sconfitta a Genova, i lariani hanno un’opportunità unica per superare i rivali diretti. La partita si giocherà con una Roma privata di Evan Ndicka e con il Como che deve confermare la sua ambizione europea. Il turno appena trascorso ha ridisegnato la classifica: 51 punti per entrambe le squadre, ma con i padroni di casa avvantaggiati dalla differenza reti (+25 contro +17). La vittoria a Cagliari, firmata da Da Cuhna, ha permesso ai lariani di salire al quarto posto. Tuttavia, gli scontri diretti favoriscono ancora i giallorossi grazie alla vittoria all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Como-Roma: la sfida decisiva per la Champions League

