Aston Villa-Sunderland domenica 19 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si terrà l'incontro tra Aston Villa e Sunderland. Entrambe le squadre stanno attraversando un buon momento in questa stagione, con risultati positivi nelle ultime partite. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker sono state aggiornate. Gli appassionati di calcio si preparano a seguire un match che potrebbe mantenere alta l’attenzione fino all’ultimo minuto.

Per ora sia Aston Villa che Sunderland stanno vivendo grandi stagioni ma la festa potrebbe non essere ancora finita. I Villans si sono qualificati per le semifinali di Europa League, nelle quali se la vedranno con il Nottingham Forest, e sono quarti nella nella classifica di Premier League con sette punti di vantaggio sul Chelsea. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aston Villa-Sunderland (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Aston Villa-Sunderland (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiPer ora sia Aston Villa che Sunderland stanno vivendo grandi stagioni ma la festa potrebbe non essere ancora finita. Nottingham Forest-Aston Villa (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al City GroundSia il Nottingham Forest che l’Aston Villa hanno molto da giocarsi su più fronti in questo finale di stagione stagione: i Tricky Trees lottano per la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Aston Villa - Sunderland; Pronostico Aston Villa-Sunderland: analisi, quote e consigli; Pronostico Aston Villa vs Sunderland: analisi e probabili formazioni; Aston Villa handed possible triple injury lift before Sunderland visit. Pronostico Aston Villa-Sunderland: la vittoria per blindare la ChampionsAston Villa-Sunderland è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca domenica: tv, formazioni, pronostico ... ilveggente.it Premier League 2025-2026: Aston Villa-Sunderland, le probabili formazioniAston Villa-Sunderland, le probabili formazioni ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Buendia; Watkins. All: Emery. SUNDERLAND (4-2-3-1): ... sportal.it La prima di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham è andata come peggio non poteva. Spurs sconfitti 1-0 dal Sunderland. Infortunio per Capitan Romero che esce in lacrime. West Ham che vince. Nottingham che pareggia contro l'Aston Villa. Terzultim - facebook.com facebook La prima di Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham è andata come peggio non poteva. Spurs sconfitti 1-0 dal Sunderland. Infortunio per Capitan Romero che esce in lacrime. West Ham che vince. Nottingham che pareggia contro l'Aston Villa. Terzultim x.com