Domenica 12 aprile 2026 alle ore 15 si gioca la sfida tra Sunderland e Tottenham. Il tecnico del Tottenham ha firmato un contratto di cinque anni e ha dichiarato di rimanere alla guida della squadra anche in caso di retrocessione. Secondo le quote di alcuni bookmaker, quella retrocessione ha una probabilità valutata intorno al 2%. La partita si prospetta interessante per le formazioni e le scommesse in corso.

Roberto De Zerbi ha firmato un contratto quinquennale con il Tottenham e, almeno così ha detto, resterebbe alla guida del club londinese anche in caso di retrocessione, un evento che secondo Snai, Admiral e Starvegas ad esempio, vale 2.30, dunque non è certo impossibile al netto del fatto che altri book potrebbero avere quote leggermente. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sunderland-Tottenham (domenica 12 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

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