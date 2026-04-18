A Cossombrato, in provincia di Asti, si sono verificati un duplice omicidio e un suicidio. Un uomo di 59 anni ha ucciso la ex compagna di 55 anni e il nuovo partner della donna, di 57 anni. Dopo aver commesso i delitti, l’uomo si è tolto la vita. La vicenda si è svolta nel pomeriggio, secondo quanto riferiscono le forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per chiarire i dettagli della vicenda.

Duplice omicidio e un suicidio a Cossombrato, in provincia di Asti. A quanto si apprende un uomo di 59 anni, Astrit Koni, avrebbe ucciso la ex, Dritta Mecollari di 55 anni, e poi il nuovo compagno della donna, Bardhok Gega, 57enne. L’uomo dopo aver compiuto il gesto si sarebbe suicidato. I tre erano di origine albanese. Sui corpi, ritrovati nella mattinata di oggi, sarebbero stati rinvenuti segni riconducibili all’uso di un’arma da taglio. Gli investigatori del Comando Provinciale Carabinieri di Asti, in collaborazione con quelli della Compagnia Carabinieri di Villanova d’Asti e coordinati dall’Autorità Giudiziaria competente, hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare responsabilità.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Asti, uccide la ex e il suo nuovo compagno, poi si suicida

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