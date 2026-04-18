Asta di Supporto BMW F11 | Valuta Compatibilità e Durata

È stata annunciata un'asta per un supporto compatibile con il modello BMW F11. La valutazione del componente e la sua durata sono tra le informazioni principali offerte. Sono stati forniti dettagli sulla compatibilità con altri modelli e sulle caratteristiche tecniche. Nel testo viene anche indicata la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Compatibilità F11: Codice 51247207015 e 51244875383. Per un proprietario di una BMW Serie 5 Touring prodotta nel periodo compreso tra il 2009 e il 2017, la precisione nella scelta dei ricambi meccanici è fondamentale per il corretto funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida. Questo componente specifico è progettato per il modello F11, agendo come ammortizzatore elettrico per il meccanismo di apertura e chiusura del portellone posteriore.🔗 Leggi su Ameve.eu

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