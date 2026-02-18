Team Monaldi valuta compatibilità cuore

Il team Monaldi analizzerà domani se il cuore può essere trapiantato, verificando prima che i gruppi sanguigni siano compatibili. La decisione dipenderà dai risultati di questo test, che determinerà se l’organo può essere trasferito.

1.08 "Domani valutano la compatibilità e la trapiantabilità, se il gruppo sanguigno sarà compatibile. Così mi ha detto la direzione". Lo ha detto l'avvocato delle famiglia del bimbo in attesa di trapianto, Francesco Petruzzi, dopo ore di attesa per sapere se il cuore nuovo che si era reso disponibile ieri sarebbe stato destinato al bimbo ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli. Il precedente organo trapiantato era arrivato gravemente danneggiato ma l'espianto del cuore non è ancora stato eseguito.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Possibile nuovo cuore per il bimbo trapiantato: verifiche sulla compatibilitàPatrizia Mercolino, madre di un bambino di due anni di Napoli, ha ricevuto una chiamata dall’ospedale Monaldi dopo che il suo bambino, sottoposto a un trapianto di cuore lo scorso dicembre, ha mostrato segni di deterioramento.

"Heart team" per il bimbo al Monaldi: in arrivo i migliori specialisti italianiUn team di specialisti italiani si sta preparando a intervenire sul bambino di due anni al Monaldi, dopo il fallimento del trapianto di dicembre e le condizioni rimaste gravi.

