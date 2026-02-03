La versione 2026.1.0 di ScummVM porta un nuovo record di compatibilità, ampliando il supporto per tanti giochi vecchi e nuovi. Gli appassionati di retrogaming potranno ora giocare a più titoli di prima, senza problemi di funzionamento. Il progetto open source cresce ancora, dimostrando di essere più vivo che mai.

La versione 2026.1.0 di ScummVM rappresenta una pietra miliare per uno dei progetti open source più longevi e apprezzati nel mondo del retrogaming. Questo aggiornamento introduce 12 nuovi motori di gioco, stabilendo un primato assoluto nella storia del software e confermando l’obiettivo principale del team: preservare e rendere accessibili i videogiochi classici sui sistemi moderni. A differenza degli emulatori tradizionali, ScummVM non riproduce l’hardware originale, ma ricostruisce il funzionamento interno dei giochi, permettendo di eseguirli su piattaforme per le quali non erano stati inizialmente progettati. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - ScummVM amplia il supporto e raggiunge un nuovo record di compatibilità

