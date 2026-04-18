Assoluti Unipol Bottazzo e Cerasuolo sugli scudi | oggi le finali attesa per Paltrinieri

Oggi si svolgono le finali delle batterie a Riccione, con gare di nuoto che vedono protagonisti atleti come Bottazzo e Cerasuolo, mentre l’attenzione è rivolta anche al campione olimpico che torna in vasca. Nei 50 rana si preannuncia grande spettacolo, e Quadarella cerca di ottenere il suo terzo titolo consecutivo. La giornata promette emozioni e sfide tra gli atleti più attesi.

Ultima giornata di batterie a Riccione: spettacolo nei 50 rana, Quadarella a caccia del tris e riflettori sul ritorno in vasca del campione olimpico. Grande spettacolo nelle batterie dell’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Unipol allo Stadio del Nuoto di Riccione. In palio gli ultimi titoli italiani e i pass per i prossimi Europei, con le finali in programma oggi alle 18 in diretta su Rai Sport HD con la telecronaca di Tommaso Mecarozzi e il commento tecnico di Luca Sacchi. Tra i protagonisti della mattinata brillano Anita Bottazzo e Simone Cerasuolo, i più veloci nelle batterie dei 50 rana, distanza che negli ultimi anni ha conquistato sempre maggiore centralità anche in chiave olimpica.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Assoluti Primaverili Unipol, al via domani a Riccione: 687 nuotatori in vasca con Ceccon, Paltrinieri, Curtis e Cerasuol Assoluti Primaverili Unipol di nuoto a Riccione dal 14 al 18 aprile: 687 atleti in vasca con Ceccon, Paltrinieri e CurtisAllo Stadio del Nuoto di Riccione la grande rassegna nazionale con 164 società e 1427 presenze gara. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; ASSOLUTI UNIPOL: IL PIEMONTE A RICCIONE!; Domani gli Assoluti Unipol 2026. Cesare Butini: Mi aspetto ottimi risultati dai giovani.; LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini. Assoluti Unipol. Bottazzo, Cerasuolo e Di Pietro ok. Finali dalle 18 su Raisport. Attesa PaltrinieriRecords Coppa Italia Campionato A1 Maschile Campionato A1 Femminile Campionato A2 Maschile Campionato B Maschile Ultima sessione di batterie degli Assoluti allo Stadio del Nuoto di Riccione. In palio ... federnuoto.it Nuoto Assoluti: Cerasuolo e Pilato dominano i 50 rana, Paltrinieri al rientroI Campionati Italiani Assoluti Primaverili Unipol 2026 si sono svolti a Riccione dal 14 al 18 aprile 2026, rappresentando un appuntamento cruciale per il nuoto italiano. La manifestazione ha rivestito ... it.blastingnews.com Emozionanti e sorprendenti le finali della quarta giornata degli Assoluti Unipol. Sara Curtis, regina dei 50 stile libero, nuota a due centesimi dal record italiano (24"29) siglato in batteria. Carlos D'Ambrosio si prende di carattere il titolo nei 200 stile libero. Paola - facebook.com facebook Campionati Italiani Assoluti Unipol, Toscana protagonista nella seconda giornata x.com