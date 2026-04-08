Assoluti Primaverili Unipol di nuoto a Riccione dal 14 al 18 aprile | 687 atleti in vasca con Ceccon Paltrinieri e Curtis

Dal 14 al 18 aprile lo Stadio del Nuoto di Riccione ospiterà i Campionati Assoluti Primaverili Unipol di nuoto, con la partecipazione di 687 atleti provenienti da 164 società diverse. La competizione prevede 1427 presenze gara complessive e vede in vasca nuotatori di rilievo come Ceccon, Paltrinieri e Curtis. Assente dall’evento Martinenghi, che si sta riprendendo da un infortunio.

Allo Stadio del Nuoto di Riccione la grande rassegna nazionale con 164 società e 1427 presenze gara. Assente il solo Martinenghi, alle prese con il recupero dall’infortunio. In palio anche i pass per gli Europei di Parigi Tutto pronto allo Stadio del Nuoto di Riccione per gli Assoluti Primaverili Unipol, la grande rassegna del nuoto italiano che animerà l’impianto romagnolo dal 14 al 18 aprile 2026. I numeri parlano chiaro: 687 atleti al via, di cui 372 maschi e 315 femmine, in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1427 presenze gara e 109 staffette. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Il futuro del nuoto italiano in vasca a Riccione: via ai Criteria giovanili. Oltre 2 mila atleti in garaLo Stadio del Nuoto di Riccione si prepara ai Criteria Nazionali Giovanili, la manifestazione che rappresenta il più importante appuntamento... Nuoto artistico, Lucrezia Ruggiero protagonista con Enrica Piccoli e Filippo Pelati nelle finali degli Assoluti di RiccioneGiornata di finali allo Stadio del Nuoto di Riccione per i Campionati Italiani Invernali di nuoto artistico. Temi più discussi: Campionati Italiani Assoluti Unipol 2026. Apertura portale iscrizioni on line.; Assoluti Unipol 2026. Elenco iscritti. Al via 687 atleti.; Assoluti Unipol. Giorno 5 PM. Il programma dell'ultimo turno di gare; Il GUG per i Campionati Assoluti Unipol di Riccione. Assoluti Primaverili Unipol. Tragedia di Brema. Istituiti i premi per gli azzurri scomparsiIn occasione dei Campionato Italiano Unipol - in programma allo Stadio del Nuoto dal 14 al 18 aprile - la Federazione Italiana Nuoto ha deciso di istituire un premio che sarà assegnato al vincitore de ... federnuoto.it Assoluti Primaverili Unipol. I numeri di Riccione dal 14 al 18 aprileAl via alla piscina comunale di Riccione gli Assoluti Primaverili Unipol che accenderanno i riflettori sull'impianto romagnolo dal 14 al 18 aprile. In totale 687 atleti (372 maschi e 315 femmine) per ... federnuoto.it Da martedì 14 a sabato 18 a Riccione si accendono i riflettori sugli Assoluti Primaverili Unipol di nuoto. Iscritti 687 atleti (372 maschi e 315 femmine) in rappresentanza di 164 società. L'evento qualifica ai campionati europei di Parigi in calendario dal 10 al 16 - facebook.com facebook