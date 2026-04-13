Assoluti Primaverili Unipol al via domani a Riccione | 687 nuotatori in vasca con Ceccon Paltrinieri Curtis e Cerasuol

Domani inizia a Riccione la competizione di nuoto Assoluti Primaverili Unipol, che si svolgerà fino al 18 aprile nello Stadio del Nuoto. Sono iscritti 687 nuotatori italiani, tra cui spiccano atleti come Ceccon, Paltrinieri, Curtis e Cerasuol. Tra i partecipanti non prenderanno parte Martinenghi, Viberti e Cocconcelli, che sono stati costretti a saltare l’appuntamento a causa di infortuni.

Dal 14 al 18 aprile allo Stadio del Nuoto di Riccione il grande nuoto italiano. Assenti Martinenghi, Viberti e Cocconcelli per infortunio. In palio i pass per gli Europei di Parigi. Il DT Butini: “Mai come in questa edizione ci aspettiamo che siano i giovani i protagonisti” Tutto pronto a Riccione per gli Assoluti Primaverili Unipol 2026. Dalla piscina comunale dello Stadio del Nuoto, dal 14 al 18 aprile, prenderà il via la rassegna che apre ufficialmente la stagione agonistica estiva del nuoto italiano, con 687 atleti al via — 372 maschi e 315 femmine — in rappresentanza di 164 società, per un totale di 1.427 presenze gara e 109 staffette. Le finali saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi; zona mista a cura di Elisabetta Caporale.🔗 Leggi su Sportface.it Assoluti Primaverili Unipol di nuoto a Riccione dal 14 al 18 aprile: 687 atleti in vasca con Ceccon, Paltrinieri e CurtisAllo Stadio del Nuoto di Riccione la grande rassegna nazionale con 164 società e 1427 presenze gara. Thomas Ceccon inizia la rincorsa agli Europei dagli Assoluti di Riccione: le gare a cui è iscrittoDal 14 al 18 aprile i campionati italiani di nuoto 2026 si prenderanno la scena a Riccione.