Assoluti Primaverili Unipol prima giornata di batterie a Riccione | Lamberti vola nei 50 dorso bene Pilato e Angiolini nei 100 rana

La prima giornata di batterie agli Assoluti Primaverili Unipol si è svolta allo Stadio del Nuoto di Riccione, segnando l’avvio della competizione. Tra i risultati, il nuotatore proveniente dalla Lombardia ha stabilito il miglior tempo del mattino nei 50 dorso con 24,73 secondi, risultando l’unico a scendere sotto i 25 secondi. Nei 100 rana si sono distinti atleti di diverse regioni, con buoni riscontri anche per Pilato e Angiolini.

Aperto ufficialmente il campionato allo Stadio del Nuoto di Riccione: il bresciano delle Fiamme Gialle unico sotto i 25" al mattino con 24"73. Pilato la più veloce nei 100 rana in 1’06"77, Gargani guida i 50 farfalla. Sorpresa Alzetta nei 400 misti, Franceschi lontana dalla forma migliore Si sono aperte ufficialmente allo Stadio del Nuoto di Riccione le batterie della prima giornata degli Assoluti Primaverili Unipol 2026. La sessione mattutina ha già regalato segnali importanti in vista delle finali serali in diretta su RaiSport HD. Primo segnale forte della rassegna nei 50 dorso maschili, dove Michele Lamberti si dimostra già in grande forma.🔗 Leggi su Sportface.it Virginia Forconi è la più veloce d’Italia nei 50 e nei 100 dorsoI colori Aquatempra brillano ai Criteria Nazionali Giovanili BPER di Riccione grazie a una straordinaria Virginia Forconi, che sale per ben due volte... BPER Città di Livorno di Nuoto, Cocconcelli e Zazzeri vincono nei 50 dorso e nei 100 metriLivorno – E’ in svolgimento la competizione acquatica ‘BPER Città di Livorno’, il meeting organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto. Pinguino Nuoto agli Assoluti Primaverili Unipol di Riccione: Gabriele, Giorgia e Federico qualificati tra i migliori del panorama nazionale https://www.terremarsicane.it/pinguino-nuoto-agli-assoluti-primaverili-unipol-di-riccione-gabriele-giorgia-e-federico-qualifi - facebook.com facebook Domani riparte la stagione azzurra del #nuoto con gli #Assoluti primaverili da #Riccione x.com