Riccione chiude col botto | Cerasuolo vola Pilato si rilancia Paltrinieri resiste e Curtis cala il poker

Gli Assoluti primaverili di Riccione si sono conclusi con molte gare intense e risultati rilevanti. Tra le prestazioni più significative ci sono state quelle di Cerasuolo, che ha ottenuto ottimi tempi, e di Pilato, che ha migliorato la sua posizione. Paltrinieri ha confermato la sua resistenza, mentre Curtis ha ottenuto un risultato di rilievo con un poker di vittorie. La giornata ha offerto molte indicazioni per il nuoto italiano.

Gli Assoluti primaverili di Riccione di chiudono con una giornata densissima di indicazioni per il nuoto azzurro. A prendersi la scena è stato soprattutto Simone Cerasuolo, dominante nei 50 rana, ma l’ultimo atto ha detto molto anche sul rilancio di Benedetta Pilato, sulla tenuta di Gregorio Paltrinieri e sulla continuità impressionante di Sara Curtis. In mezzo, anche il tris di Simona Quadarella nei 400 stile e la doppietta di Jacopo Barbotti nei misti. Nei 50 rana maschili Creasuolo ha firmato una prova di spessore assoluto: 26"51, seconda prestazione personale di sempre e il migliore tempo mondiale stagionale. Il campione del mondo in carica è stato l‘unico a scendere sotto i 27 secondi, confermando una condizione eccellente e un livello ormai internazionale.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Simone Cerasuolo devastante nei 50 rana ai Campionati italiani. Pilato si riscatta, Paltrinieri di carattere e Curtis da pokerSi chiude con un carico di spunti tecnici e conferme di alto profilo l’edizione 2026 degli Assoluti primaverili in vasca lunga a Riccione. Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Cerasuolo migliore al mondo! Pilato vola a Parigi con Bottazzo! Fari puntati su Paltrinieri Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Inizio col botto per la Nuova Delfini Riccione: 16-9 con Montegranaro; Nuoto, Michele Lamberti da record a Riccione: titolo italiano nei 50 dorso; Destinazione Romagna da record nel 2025: 7 milioni di arrivi e 31 milioni di presenze; Nuoto Campionati Italiani Assoluti, ori per Marchello e Gargani. Marchello argento negli 800 stile libero, tornano in vasca le tre Unime Sabato si chiude la manifestazione a Riccione. Marchello cerca gloria nei 1500 stile libero, Ferrara e Arcudi nuotano i 50 farfalla, Raffa i 50 rana... - facebook.com facebook A Riccione si chiude la penultima giornata di gare e a brillare è ancora una volta Sara Curtis, che conquista i 50 stile libero in 24''31 Thomas Ceccon (1’57”19) è clamorosamente sconfitto nei 200 dorso, terzo dietro a Daniele Del Signore (1’56”89) e Matt x.com