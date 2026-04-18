Simone Cerasuolo devastante nei 50 rana ai Campionati italiani Pilato si riscatta Paltrinieri di carattere e Curtis da poker

Ai Campionati italiani di nuoto in vasca lunga, Simone Cerasuolo ha ottenuto un risultato notevole nei 50 metri rana, dimostrando una performance decisamente superiore agli altri concorrenti. Nel frattempo, altri atleti hanno mostrato segnali di recupero e determinazione, con alcuni di loro che hanno conquistato vittorie importanti. L’edizione 2026 si è conclusa con numeri e prestazioni che confermano l’alto livello delle competizioni, offrendo molti spunti tecnici e momenti di rilievo.

Si chiude con un carico di spunti tecnici e conferme di alto profilo l’edizione 2026 degli Assoluti primaverili in vasca lunga a Riccione. L’ultima giornata consegna indicazioni nette: velocità pura, solidità nel mezzofondo e segnali importanti anche tra i rientri eccellenti. L’apertura è affidata ai 50 rana femminili, subito ad alto tasso qualitativo: due atlete scendono sotto il limite europeo di 30?40. A imporsi è Benedetta Pilato, che ritrova il vertice con una prova costruita sulla consueta esplosività al via e una gestione impeccabile della fase subacquea. La primatista italiana (29?30) tocca in 30?13, precedendo Anita Bottazzo, ottima in 30?20 – quarta prestazione personale di sempre – al termine di un percorso di crescita rilanciato anche dall’esperienza negli Stati Uniti.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Cerasuolo devastante nei 50 rana ai Campionati italiani. Pilato si riscatta, Paltrinieri di carattere e Curtis da poker Notizie correlate Simone Cerasuolo svetta nelle batterie dei 50 rana ai Campionati italiani. Pilato e Curtis rilanciano le loro quotazioniSi chiude il programma delle batterie agli Assoluti primaverili di Stadio del Nuoto di Riccione, con l’ultima mattinata che definisce i quadri delle... LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: c’è Paltrinieri! Pilato e Cerasuolo nei 50 ranaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti... Panoramica sull’argomento Si parla di: Simone Cerasuolo da record: 58?82 nei 100 rana e pass per Parigi 2026. Simone Cerasuolo devastante nei 50 rana ai Campionati italiani. Pilato si riscatta, Paltrinieri di carattere e Curtis da pokerSi chiude con un carico di spunti tecnici e conferme di alto profilo l’edizione 2026 degli Assoluti primaverili in vasca lunga a Riccione. L’ultima ... oasport.it Cerasuolo, oro nei 50 rana: 'Lavoro per gli Europei, lì dovrò fare meglio'Simone Cerasuolo domina i 50 rana agli Assoluti di Riccione, conquistando il secondo titolo e il pass per gli Europei ... it.blastingnews.com