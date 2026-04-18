Una giovane madre è stata assolta dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della figlia minore. In un primo momento, la bambina aveva dichiarato di essere stata costretta dalla madre a osservare rapporti sessuali, oltre a essere obbligata a bere alcolici e a fare uso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, successivamente, la ragazza ha ritrattato le sue affermazioni durante il procedimento giudiziario.

La figlia minore aveva raccontato che la madre l’aveva costretta a guardare mentre lei faceva sesso con uomini, e a bere alcolici e drogarsi. Ma non era vero nulla. La madre, accusata di maltrattamenti, è stata assolta perché il fatto non sussiste. La madre apuana vede quindi concludere una vera e propria odissea. La bimba nell’incidente probatorio ha poi ritrattato tutto, ma questo non toglie il calvario di anni vissuti dalla madre assistita dal legale Stefano Ugolotti del foro di Massa. La bambina, che all’epoca aveva 10 anni, nel 2021 fa delle rivelazioni al padre, oggi deceduto: dopo aver vissuto con la madre separata, insieme al nonno,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Assolta giovane madre. Accusata di maltrattamenti. Ma la bimba ha ritrattato

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