Maltrattamenti a Napoli | madre accusata di sfruttare il figlio invalido

Una donna è stata arrestata a Napoli con l'accusa di aver maltrattato e estorto il proprio figlio, che ha disabilità. La misura cautelare adottata dal giudice prevede il divieto di avvicinamento e l'installazione di un braccialetto elettronico. Le indagini hanno portato all'emissione del provvedimento dopo presunte condotte violente e intimidatorie nei confronti del minore. La vicenda è ora al centro dell'attenzione delle autorità giudiziarie.

Napoli, madre accusata di maltrattamenti ed estorsione sul figlio invalido: la giustizia interviene con divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico. Una vicenda di maltrattamenti e sfruttamento familiare scuote Napoli: una donna di 59 anni è stata accusata di maltrattamenti, estorsione aggravata e peculato nei confronti del figlio, un uomo di 35 anni invalido al 100%. Secondo l’ordinanza emessa il 2 aprile dal giudice Fabrizia Fiore, la madre avrebbe inflitto al figlio gravi offese morali e psichiche, con espressioni come: “Non sei mio figlio, sei un fastidio, se vivi con me devi pagare per mangiare”. Queste parole, scrive il giudice, hanno causato ansia, vomito e altre somatizzazioni, rendendo la vita del figlio “impossibile”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Maltrattamenti a Napoli: madre accusata di sfruttare il figlio invalido Maltrattamenti in famiglia. Botte e richieste di soldi. Madre fa arrestare il figlioQuel ragazzo non era più un figlio o un fratello, ma solo un violento persecutore. Madre denuncia il figlio: imputazione coatta per maltrattamenti e minacceDopo due richieste di archiviazione respinte dal giudice, scatta il processo: aggravate le accuse per lesioni e minacce in famiglia Una madre di... Argomenti più discussi: Napoli: bimbo ucciso di botte dal patrigno, madre condannata a 30 anni; Bimbo ucciso a bastonate dal patrigno, mamma condannata a 30 anni; Pena ridotta a trent'anni per la mamma del bimbo ucciso a bastonate dal patrigno; Colpisce la moglie con una cassa Bluetooth, arrestato uomo di 48 anni. Napoli: arrestato 46enne per maltrattamenti e lesioni alla moglieÈ stato arrestato un uomo di 46 anni, a Napoli, per maltrattamenti in famiglia e lesioni a danno della moglie. Le indagini, condotte dai militari dell'Arma e coordinati dalla Procura di Napoli, hanno ... ilmattino.it Maltrattamenti e violenza nei confronti dei genitori anziani: a Pozzallo, nel ragusano, i Carabinieri hanno arrestato e ristretto ai domiciliari un 27enne del posto #sicilia242 #sicilia24 - facebook.com facebook Torino, dalla relazione alle denunce reciproche: ex fidanzati a processo per revenge porn e maltrattamenti x.com