Avellino assolta la donna accusata di maltrattamenti in famiglia

A Avellino, una donna accusata di aver maltrattato la famiglia è stata assolta dopo il processo. La decisione è arrivata al termine di una lunga discussione in Tribunale e ha sorpreso molti presenti. La donna, che durante il procedimento ha negato ogni accusa, ha dichiarato di aver vissuto momenti difficili con i figli e il marito.

AVELLINO – La sentenza è giunta al termine della discussione, nell'aula del Tribunale collegiale presieduto dal giudice Sonia Matarazzo. La donna, trentotto anni, imputata per maltrattamenti in famiglia ai danni del marito e dei due figli minorenni, è stata assolta. Il pubblico ministero Giovanni Sodano aveva già concluso per l'assoluzione con formula dubitativa. Nel corso del dibattimento, secondo l'accusa, non è stata raggiunta una prova sufficiente della responsabilità penale. È emerso un contesto di marcata conflittualità familiare, inserito in una situazione di disagio, ma privo di elementi idonei a sostenere con certezza la configurazione del reato contestato.