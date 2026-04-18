Un’auto in sosta, ancora intestata a un uomo deceduto otto anni fa, ha portato alla luce un caso di assicurazione e revisioni scadute. Le contestazioni riguardano nuove infrazioni rilevate sul veicolo, nonostante la proprietà sia appartenuta a una persona ormai deceduta da tempo. La vicenda ha portato alla scoperta di un quadro familiare segnato da perdite e situazioni irregolari ancora in corso.

Nuove infrazioni contestate a un’auto in sosta di un proprietario morto 8 anni fa, che ha portato alla luce un dramma umano e familiare. Il figlio 58enne dell’uomo, legittimo erede del bene, era deceduto anche lui prematuramente un anno prima che la Polizia Stradale di Ancona elevasse le contravvenzioni e sequestrasse quel veicolo parcheggiato in città. Tutto è iniziato lo scorso 5 marzo quando i poliziotti, durante un consueto servizio di controllo, hanno elevato due verbali di contestazione per assicurazione e revisione scadute del mezzo a carico di un automobilista nato nel 1934 che risultava essere il proprietario della vettura. In quella stessa data è stato disposto il sequestro del veicolo, affidato in custodia a una ditta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assicurazione e revisioni scadute. Ma padre e figlio sono già morti

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