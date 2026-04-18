In un’assemblea tenutasi a Ravenna, la Cassa ha approvato un bilancio che si può definire record per i risultati raggiunti. Durante l’incontro è stata ribadita la volontà di mantenere un ruolo centrale delle persone nel funzionamento dell’istituto, lasciando da parte l’automazione e i robot. La discussione si è concentrata su aspetti legati alla responsabilità etica e alla gestione finanziaria dell’ente.

di Giorgio Costa RAVENNA " La Cassa di Ravenna non dipenderà mai dai robot, ma sempre dalle responsabilità etiche delle persone". Lo ha affermato ieri l’altro Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna (che comprende anche Banca di Imola, Banco di Lucca e del Tirreno oltre a tre società di prodotti e servizi), nel corso dell’assemblea dei soci della banca riunitasi al Teatro comunale di Russi (Ravenna). I soci hanno approvato all’unanimità i conti 2025 presentati dal direttore generale Nicola Sbrizzi; all’assemblea di Russi erano presenti 336 soci azionisti per circa 16,6 milioni di azioni, pari al 57,9% del totale dei titoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assemblea Cassa di Ravenna. Approvato bilancio record

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