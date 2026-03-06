A partire dalla seconda metà di marzo, l’Inps provvederà nuovamente ad accreditare l’Assegno unico universale alle famiglie con figli a carico. Le somme saranno erogate secondo gli importi aggiornati in base al nuovo Isee, e questa operazione coinvolgerà tutte le famiglie che ne hanno diritto. La data precisa di accredito e le modalità di calcolo saranno comunicate dall’ente previdenziale.

Nel corso della seconda metà di marzo l’Inps tornerà ad accreditare l’Assegno unico universale alle famiglie con figli a carico. Per chi già percepiva il beneficio nei mesi precedenti e non ha comunicato variazioni nel nucleo familiare, l’accredito dovrebbe arrivare tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo. In questi casi l’Inps ha bisogno di più tempo per ricalcolare gli importi: i pagamenti potrebbero quindi arrivare nei giorni successivi, comunque entro la fine del mese e non oltre il 31 marzo. Marzo segna anche il primo mese in cui verrà applicato l’Isee 2026. L’indicatore aggiornato, infatti, determina l’importo dell’assegno: più basso è l’Isee, più alto sarà il contributo riconosciuto alla famiglia; al contrario, con un reddito più elevato l’importo si riduce progressivamente. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Assegno unico marzo 2026: quando arrivano i soldi e come cambiano gli importi con il nuovo Isee. Cosa c’è da sapere

Assegno unico di marzo 2026, le date dei pagamenti e gli importi con il nuovo IseeNella seconda parte del mese di marzo l'Inps accrediterà l'Assegno unico universale alle famiglie con figli a carico.

Assegno unico gennaio senza aumenti rivalutazione e con Isee 2025: gli importi e quando arrivano gli adeguamentiScattano mercoledì 21 e giovedì 22 - come da calendario Inps - i pagamenti dell'assegno unico di gennaio.

Assegno Unico Gennaio 2026: Quando Pagano Anticipo, Date e Nuovi Importi

Approfondimenti e contenuti su Assegno unico.

Temi più discussi: Assegno unico di marzo 2026, importi aggiornati tra rivalutazioni e arretrati. Le novità; Pensioni, Assegno unico, disoccupazione: il calendario dei pagamenti di marzo 2026; Quando viene pagato l’assegno unico a marzo 2026?; Assegno Unico marzo 2026, pagamenti e arretrati in arrivo: ecco le date di accredito e come cambiano gli importi con il nuovo ISEE (tabelle INPS).

Assegno unico di marzo 2026, le date dei pagamenti e gli importi con il nuovo IseeIl mese di marzo 2026 è il primo con il nuovo Isee, di conseguenza l’entità dell’Assegno unico per le famiglie con figli sarà diversa ... quifinanza.it

Assegno Unico Marzo 2026: Le date di accredito e le variazioni degli importiScopri il Calendario dei Pagamenti di Marzo 2026 dell'Assegno Unico Universale e le date di accredito ufficiali. informazionescuola.it

Come non perdere la maggiorazione dell'Assegno Unico - facebook.com facebook

Assegno Unico e figli maggiorenni: requisiti, domanda e modalità di pagamento. Scopri tutto nelle INPS card Inps Comunica x.com