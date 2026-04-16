Assegno Unico 2026 il calendario dei pagamenti | nove finestre da aprile a dicembre

L’INPS ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico 2026, con nove date di accredito distribuite tra aprile e dicembre. Le date riguardano i nuclei familiari che ricevono la prestazione senza variazioni nel corso dell’anno. Le finestre di pagamento sono state stabilite per assicurare la regolarità degli accrediti durante tutto il periodo. I beneficiari possono consultare il calendario ufficiale per conoscere le date esatte di ricevimento.

L’INPS ha definito le date di accredito dell’Assegno unico e universale per i nuclei familiari che ricevono la prestazione senza variazioni nel corso dell’anno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegno di Inclusione Febbraio 2026 - Calendario Pagamenti e Novità Importi

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