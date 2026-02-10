Assegno Unico febbraio 2026 | date di pagamento rivalutazione importi e scadenze ISEE per non perdere gli aumenti Arretrati gennaio a marzo

L’INPS ha annunciato le date di pagamento dell’assegno unico di febbraio. I bonifici arriveranno il 19 e 20 febbraio sui conti correnti dei beneficiari. Chi riceve l’assegno deve controllare bene le scadenze e i requisiti ISEE, perché perdere gli aumenti significa anche rinunciare agli arretrati di gennaio, febbraio e marzo.

L'INPS ha stabilito le date per l'erogazione dell'Assegno unico di febbraio: i bonifici saranno accreditati il 19 e 20 febbraio sui conti correnti dei beneficiari. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Assegno unico 2026: calendario Inps dal 21 gennaio, scadenze Isee 28 febbraio e 30 giugno per evitare importi minimi e arretrati, rivalutazione all’1,4%. Le cifre aggiornate

L’Inps ha annunciato il calendario dei pagamenti dell’assegno unico 2026, con inizio dal 21 gennaio.

Assegno unico gennaio senza aumenti rivalutazione e con Isee 2025: gli importi e quando arrivano gli adeguamenti

A gennaio, gli assegni unici vengono erogati senza aumenti o rivalutazioni, anche con Isee 2025.

