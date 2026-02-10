Assegno Unico febbraio 2026 | date di pagamento rivalutazione importi e scadenze ISEE per non perdere gli aumenti Arretrati gennaio a marzo

L’INPS ha annunciato le date di pagamento dell’assegno unico di febbraio. I bonifici arriveranno il 19 e 20 febbraio sui conti correnti dei beneficiari. Chi riceve l’assegno deve controllare bene le scadenze e i requisiti ISEE, perché perdere gli aumenti significa anche rinunciare agli arretrati di gennaio, febbraio e marzo.

